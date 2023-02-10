Кириченко: «Иран – полицейское государство. Любые протесты там будут гаситься»

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о массовых протестах в Иране.

«Да, иранцев эта история тревожила. Какие-то митинги, что-то постоянно происходит. Иногда в городе просто выключалась мобильная связь. Мы не могли связаться с сотрудниками клуба. И связь раз в день, когда есть интернет.

Сначала пробовали VPN для мессенджеров, но с ростом волнений и он переставал работать. Искали разные способы. Пользовались советами местных хакеров. А как ещe?

Но это не первые волнения в Иране. Местные подчeркивают, что у них сильное полицейское государство. И любые протесты, так или иначе, будут гаситься. К этому все уже привыкли», — сказал Кириченко.

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