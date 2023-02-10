Паршивлюк рассказал, как отреагировал на просьбу фанатов «Динамо» поцеловать эмблему клуба после 20 лет в «Спартаке»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк вспомнил, как во время презентации для болельщиков клуба один из фанатов попросил его поцеловать эмблему «Динамо».

Паршивлюк – воспитанник «Спартака».

Он играл за основу с 2007 по 2016-й год, а до этого больше 10 лет занимался в системе «Спартака».

За «Динамо» Паршивлюк играет с 2019 года.

– Вы поразили меня тем, как смогли среагировать на настоятельную просьбу динамовских фанатов поцеловать клубную эмблему. Даже Виктор Савельевич Онопко в схожей ситуации в ЦСКА дал слабину. Как вам удалось достойно и мгновенно выйти из ситуации?

– Я ожидал каких-то вопросов, хотя специально ничего не репетировал. Готов был к тому, что вспомнят прошлое. Но такой постановки вопроса, конечно, не мог ожидать. Едва началось, начал прокручивать в голове, что ответить. Все получилось спонтанно, но честно.

И я всегда был честен перед всеми и готов пообщаться с кем угодно по поводу своих личных решений в карьере. Мне кажется, те четыре года, которые нахожусь в «Динамо», я подтверждаю все слова, которые тогда сказал. Соответственно, наши отношения с динамовскими болельщиками стали намного уважительнее.

Сейчас таких вопросов ни у кого не возникает. При любых встречах – только взаимное уважение и поддержка, чего я и просил.

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