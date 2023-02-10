Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Паршивлюк рассказал, как отреагировал на просьбу фанатов «Динамо» поцеловать эмблему клуба после 20 лет в «Спартаке»

    Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк вспомнил, как во время презентации для болельщиков клуба один из фанатов попросил его поцеловать эмблему «Динамо».

    • Паршивлюк – воспитанник «Спартака».
    • Он играл за основу с 2007 по 2016-й год, а до этого больше 10 лет занимался в системе «Спартака».
    • За «Динамо» Паршивлюк играет с 2019 года.

    — Вы поразили меня тем, как смогли среагировать на настоятельную просьбу динамовских фанатов поцеловать клубную эмблему. Даже Виктор Савельевич Онопко в схожей ситуации в ЦСКА дал слабину. Как вам удалось достойно и мгновенно выйти из ситуации?

    — Я ожидал каких-то вопросов, хотя специально ничего не репетировал. Готов был к тому, что вспомнят прошлое. Но такой постановки вопроса, конечно, не мог ожидать. Едва началось, начал прокручивать в голове, что ответить. Все получилось спонтанно, но честно.

    И я всегда был честен перед всеми и готов пообщаться с кем угодно по поводу своих личных решений в карьере. Мне кажется, те четыре года, которые нахожусь в «Динамо», я подтверждаю все слова, которые тогда сказал. Соответственно, наши отношения с динамовскими болельщиками стали намного уважительнее.

    Сейчас таких вопросов ни у кого не возникает. При любых встречах — только взаимное уважение и поддержка, чего я и просил.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Паршивлюк ответил на вопрос, вернется ли в «Спартак», если его позовут назад 1
    Паршивлюк ответил, готов ли он вернуться в «Спартак» 3
    «Человек сделал выбор. Могу его только уважать». Паршивлюк – о возвращении Норманна в Россию 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11