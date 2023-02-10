Паршивлюк ответил на вопрос, вернется ли в «Спартак», если его позовут назад

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк оценил вероятность возвращения в «Спартак».

– Если после окончания контракта с «Динамо» вам предложат вернуться в «Спартак» – как отреагируете?

– В футбольной жизни нет сослагательного наклонения. Хотелось бы еще продолжить выступления в качестве футболиста. Надеюсь, что руководство «Динамо» все устраивает.

Пока кроме «Динамо» нигде себя не вижу. Комфортно и мне, и семье, хорошие отношения с ребятами. И, если честно, не думаю, что в одну реку можно войти дважды.

– То есть если бы вдруг в «Спартаке» решили, что там не хватает дядьки-наставника, и после окончания контракта с «Динамо» позвали вас...

– Не верю в это. Мне кажется, так это не работает.

Паршивлюк – воспитанник «Спартака».

Он играл за основу клуба с 2007 по 2016-й год.

За «Динамо» Паршивлюк играет с 2019 года.

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