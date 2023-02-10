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    Паршивлюк ответил на вопрос, вернется ли в «Спартак», если его позовут назад

    Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк оценил вероятность возвращения в «Спартак».

    – Если после окончания контракта с «Динамо» вам предложат вернуться в «Спартак» – как отреагируете?

    – В футбольной жизни нет сослагательного наклонения. Хотелось бы еще продолжить выступления в качестве футболиста. Надеюсь, что руководство «Динамо» все устраивает.

    Пока кроме «Динамо» нигде себя не вижу. Комфортно и мне, и семье, хорошие отношения с ребятами. И, если честно, не думаю, что в одну реку можно войти дважды.

    – То есть если бы вдруг в «Спартаке» решили, что там не хватает дядьки-наставника, и после окончания контракта с «Динамо» позвали вас...

    – Не верю в это. Мне кажется, так это не работает.

    • Паршивлюк – воспитанник «Спартака».
    • Он играл за основу клуба с 2007 по 2016-й год.
    • За «Динамо» Паршивлюк играет с 2019 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1400

      Freyd 18 минут назад

      Да зачем дебильные вопросы задавать,никто его звать не собирается.Он это отлично понимает.

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