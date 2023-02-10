Паршивлюк ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал, вернется ли он в «Спартак», если поступит соответствующее предложение.
– Если после окончания контракта с «Динамо» вам предложат вернуться в «Спартак» – как отреагируете?
– В футбольной жизни нет сослагательного наклонения. Хотелось бы еще продолжить выступления в качестве футболиста.
Надеюсь, что руководство «Динамо» все устраивает. Пока кроме «Динамо» нигде себя не вижу. Комфортно и мне, и семье, хорошие отношения с ребятами.
И, если честно, не думаю, что в одну реку можно войти дважды.
– То есть если бы вдруг в «Спартаке» решили, что там не хватает дядьки-наставника, и после окончания контракта с «Динамо» позвали вас...
– Не верю в это. Мне кажется, так это не работает.
- 33-летний Паршивлюк – воспитанник «Спартака».
- Он покинул клуб в 2016 году.
- С лета 2019-го футболист выступает за «Динамо».
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