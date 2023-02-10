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    Паршивлюк ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал, вернется ли он в «Спартак», если поступит соответствующее предложение.

    – Если после окончания контракта с «Динамо» вам предложат вернуться в «Спартак» – как отреагируете?

    – В футбольной жизни нет сослагательного наклонения. Хотелось бы еще продолжить выступления в качестве футболиста.

    Надеюсь, что руководство «Динамо» все устраивает. Пока кроме «Динамо» нигде себя не вижу. Комфортно и мне, и семье, хорошие отношения с ребятами.

    И, если честно, не думаю, что в одну реку можно войти дважды.

    – То есть если бы вдруг в «Спартаке» решили, что там не хватает дядьки-наставника, и после окончания контракта с «Динамо» позвали вас...

    – Не верю в это. Мне кажется, так это не работает.

    • 33-летний Паршивлюк – воспитанник «Спартака».
    • Он покинул клуб в 2016 году.
    • С лета 2019-го футболист выступает за «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20402

      Persona_non_Grata 40 минут назад

      Ну что за бред про возможность вернуться в Спартак ??? !(((

      0
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      Рейтинг: +5293

      neim > Persona_non_Grata 9 минут назад

      Когда Промес возвращался в Спартак, ты не называл это бредом.

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