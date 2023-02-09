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    Тен Хаг оценил игру Санчо. Он забил впервые с сентября

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил вингера Джейдона Санчо.

    • Англичанин сравнял счет во вчерашнем матче с «Лидсом» (2:2).
    • Он вышел на замену в середине 2-го тайма.
    • Это его первый гол с 15 сентября.

    «К счастью, замена сработала. Я доволен. Мы увидели прежнего Санчо – он вернулся.

    Знаем, что Джейдон отличный футболист. Думаю, если он сохранит стабильность, то сможет серьезно нам помочь», – сказал тен Хаг.

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    Источник: BBC

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