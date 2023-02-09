Тен Хаг оценил игру Санчо. Он забил впервые с сентября

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил вингера Джейдона Санчо.

Англичанин сравнял счет во вчерашнем матче с «Лидсом» (2:2).

Он вышел на замену в середине 2-го тайма.

Это его первый гол с 15 сентября.

«К счастью, замена сработала. Я доволен. Мы увидели прежнего Санчо – он вернулся.

Знаем, что Джейдон отличный футболист. Думаю, если он сохранит стабильность, то сможет серьезно нам помочь», – сказал тен Хаг.

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