«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» встретятся в перенесенном матче 8-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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МЮ: Давид де Хеа – Люк Шоу, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Аарон Ван-Биссака – Фред, Джейдон Санчо – Антони Матеус, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд – Ваут Вегхорст.
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Лидс: Иллан Мелье – Максимилиан Вeбер, Люк Эйлинг, Лиам Купер, Паскаль Страйк – Марк Рока, Тайлер Адамс – Луис Синистерра, Вилли Ньонто, Джек Харрисон – Патрик Бэмфорд.
Судья: Саймон Хупер (Англия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 40 (2,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 20
Пять последних очных матчей: четыре победы «МЮ», одна ничья.
В последний раз команды встречались 20 февраля 2022 года – «МЮ» выиграл в гостях со счетом 4:2.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «МЮ» с форой (-1)