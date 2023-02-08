«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» встретятся в перенесенном матче 8-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Саймон Хупер (Англия)

Матчей в сезоне: 14

Желтые карточки: 40 (2,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 20

Пять последних очных матчей: четыре победы «МЮ», одна ничья.

В последний раз команды встречались 20 февраля 2022 года – «МЮ» выиграл в гостях со счетом 4:2.

Коэффициенты:

Прогноз на матч: победа «МЮ» с форой (-1)

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Лидс