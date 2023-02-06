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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» – «Лидс»: 8 тур АПЛ, 8 февраля 2023

    «Манчестер Юнайтед» и «Лидс» встретятся в перенесенном матче 8-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Саймон Хупер (Англия)

    • Матчей в сезоне: 14
    • Желтые карточки: 40 (2,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Пять последних очных матчей: четыре победы «МЮ», одна ничья.

    В последний раз команды встречались 20 февраля 2022 года – «МЮ» выиграл в гостях со счетом 4:2.

    Коэффициенты:

    • Победа «МЮ» – 1.51
    • Ничья – 4.90
    • Победа «Лидса» – 6.50

    Прогноз на матч: победа «МЮ» с форой (-1)

    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Лидс

    Источник: «Бомбардир»

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