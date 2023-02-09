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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения от «Лидса» (2:2), уступая в 2 мяча

    «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче восьмого тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Лидсом». Гости вели в два мяча, но преимущество упустили.

    Манчестерцы остались на третьем месте. «Лидс» поднялся на 16-ю строчку.

    У «МЮ» серия из пяти матчей без поражений.

    «Лидс» ни разу в истории АПЛ не побеждал на «Олд Траффорд».

    Англия. АПЛ. 8-й тур

    Манчестер Юнайтед – Лидс – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гнонто, 1; 0:2 – Варан, 48 (в свои ворота); 1:2 – Рэшфорд, 62; 2:2 – Санчо, 70.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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