«Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче восьмого тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Лидсом». Гости вели в два мяча, но преимущество упустили.

Манчестерцы остались на третьем месте. «Лидс» поднялся на 16-ю строчку.

У «МЮ» серия из пяти матчей без поражений.

«Лидс» ни разу в истории АПЛ не побеждал на «Олд Траффорд».

Англия. АПЛ. 8-й тур

Манчестер Юнайтед – Лидс – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гнонто, 1; 0:2 – Варан, 48 (в свои ворота); 1:2 – Рэшфорд, 62; 2:2 – Санчо, 70.

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