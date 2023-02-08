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    Ван Нистелрой: «Манчестер Юнайтед» в десять раз больше «Ливерпуля». Гакпо в «МЮ» уже забивал бы»

    Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой раскритиковал «Ливерпуль» за то что клуб не раскрывает его бывшего форварда Коди Гакпо.

    «Гакпо мечтал перейти в «Манчестер Юнайтед», они общались с Эриком тен Хагом. Я тоже хотел, чтобы Коди ушел в «МЮ». Этот клуб лучше «Ливерпуля», там больше потенциал для развития.

    «МЮ» не сделал Гакпо зимнего предложения, я советовал Коди дождаться лета. Но Гакпо не послушал меня и перешел в «Ливерпуль». Его соблазнил Вирджил ван Дейк.

    «Ливерпуль» в десять раз меньше «Манчестер Юнайтед». Он уступает по всем показателям. В «МЮ» Гакпо уже забивал бы», – считает ван Нистелрой.

    • «Ливерпуль» купил Гакпо в зимнее окно за 42 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ у Гакпо 3 матча.
    • Ван Нистелрой выступал за «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Sportskeeda

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