Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Непомнящий: «Я против того, что российские футболисты уезжали играть в Европу»

    Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что выступает против переезда российских игроков в Европу.

    – Должны ли российские футболисты стремиться играть в серьeзных европейских чемпионатах, пока РПЛ вне еврокубков?

    – Я и раньше говорил, что мне всегда очень жаль, когда от нас уходят молодые сильные игроки, в том числе Саша Головин в «Монако» и Лeша Миранчук в «Аталанту». «Локомотив» так здорово провалился после отъезда своего лидера.

    Мне очень жаль, когда мы теряем тех, кем могли бы восхищаться у нас. Нет, я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

    Новости по теме
    «Пусть докажут!». Матюнин – об обмане полиграфа с помощью психотропных веществ 5
    Непомнящий: «Изоляция не всегда вредит. Англия пять лет была без еврокубков, но потом сделала один из сильнейших чемпионатов» 6
    Российским арбитрам вручили эмблемы ФИФА в Турции 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11