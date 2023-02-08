Непомнящий: «Я против того, что российские футболисты уезжали играть в Европу»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что выступает против переезда российских игроков в Европу.

– Должны ли российские футболисты стремиться играть в серьeзных европейских чемпионатах, пока РПЛ вне еврокубков?

– Я и раньше говорил, что мне всегда очень жаль, когда от нас уходят молодые сильные игроки, в том числе Саша Головин в «Монако» и Лeша Миранчук в «Аталанту». «Локомотив» так здорово провалился после отъезда своего лидера.

Мне очень жаль, когда мы теряем тех, кем могли бы восхищаться у нас. Нет, я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу.

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