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    Федун прокомментировал назначение Тедеско тренером сборной Бельгии

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил Доменико Тедеско с назначением на пост главного тренера сборной Бельгии.

    «Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных.

    Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало», — сказал Федун.

    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1999

      alefreddy 1 час назад

      мало поработали значит мотивация плохая

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