Федун прокомментировал назначение Тедеско тренером сборной Бельгии

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил Доменико Тедеско с назначением на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных.

Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало», — сказал Федун.

Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».

До этого он работал в «Спартаке».

Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!