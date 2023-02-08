Непомнящий: «Изоляция не всегда вредит. Англия пять лет была без еврокубков, но потом сделала один из сильнейших чемпионатов»

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал отстранение российского футбола.

– То есть в спортивной изоляции есть свои плюсы?

– Безусловно, я как раз сегодня услышал правильную мысль, что изоляция не всегда вредит. Ведь был период, когда англичане около пяти лет не играли в еврокубках, а после этого их чемпионат стал одним из сильнейших в мире.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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