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  • Непомнящий: «Изоляция не всегда вредит. Англия пять лет была без еврокубков, но потом сделала один из сильнейших чемпионатов»

Непомнящий: «Изоляция не всегда вредит. Англия пять лет была без еврокубков, но потом сделала один из сильнейших чемпионатов»

8 февраля 2023, 13:25
5

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал отстранение российского футбола.

– То есть в спортивной изоляции есть свои плюсы?

– Безусловно, я как раз сегодня услышал правильную мысль, что изоляция не всегда вредит. Ведь был период, когда англичане около пяти лет не играли в еврокубках, а после этого их чемпионат стал одним из сильнейших в мире.

  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Непомнящий Валерий
Комментарии (5)
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Давид59
1675854529
Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего в изоляции нет. Очень хотелось бы ошибиться.
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Enter2006
1675856975
Непомнящий, закрой себя в квартире на 5 лет. Ну а что? Вдруг в два раза сильнее станешь!
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eugen-han
1675857692
В изоляции ничего плохого нет, но должна быть мера - это срок. Если бессрочная, то это уже неопределенность, которая измывается на надеждой и переходит в условные манипуляции.
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mihail200606
1675859138
В чем то он прав,мудрый чел.. в изоляции ничего хорошего,конечно.. но и ссср не сразу начал в еврокубках играть, был какое то время по сути изолирован от клубного футбола,но был достаточно силен для европы, как оказалось.. просто сейчас это время надо с умом использовать.. вопрос - у кого ум этот есть..
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BRO_football
1675874616
Сравнил жопу с пальцем! В те времена Англия прекрасно играла и до отстранения от еврокубков. А вот когда изоляция прошла, то вкатывались в еврокубки английские клубы очень тяжело. МЮ даже проиграл волгоградскому Ротору! А всё потому, что все легионеры и звёзды ушли в другие клубы. Да и причина отстранения Англии в 80-ых была совсем другой - злостное поведения болельщиков. А у нас в России - какая-то политическая хрень
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