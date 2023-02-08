Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Непомнящий: «Изоляция не всегда вредит. Англия пять лет была без еврокубков, но потом сделала один из сильнейших чемпионатов»

    Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал отстранение российского футбола.

    – То есть в спортивной изоляции есть свои плюсы?

    – Безусловно, я как раз сегодня услышал правильную мысль, что изоляция не всегда вредит. Ведь был период, когда англичане около пяти лет не играли в еврокубках, а после этого их чемпионат стал одним из сильнейших в мире.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Слов нет». Непомнящий прокомментировал исчезновение «Томи» 1
    Непомнящий: «Нужно сделать так, чтобы «Спартак» и ЦСКА играли в РПЛ не дважды, а раз восемь» 5
    Непомнящий: «На футбол без Fan ID нельзя, а на хоккей и баскетбол – можно. Почему?» 4
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6170

      Давид59 27 минут назад

      Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего в изоляции нет. Очень хотелось бы ошибиться.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11