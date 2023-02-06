«Пропал дверной проем». Игроки «СКА-Хабаровска» рассказали об ощущениях во время землетрясения. Погибших и раненых – более 6000

Футболисты «СКА-Хабаровска» проходят сбор в Турции и были неподалеку от эпицентра ночного землетрясения. Они рассказали клубной пресс-службе о своих ощущениях.

Из представителей хабаровчан никто не пострадал.

Как сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, в результате катаклизма погибли 912 человек, ранены 5385.

Эрдоган сообщил, что землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года, магнитуда составила 7,7.

«СКА-Хабаровск» идет в Первой лиге на 5-м месте.

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