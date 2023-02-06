Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Человек сделал выбор. Могу его только уважать». Паршивлюк – о возвращении Норманна в Россию

«Человек сделал выбор. Могу его только уважать». Паршивлюк – о возвращении Норманна в Россию

6 февраля 2023, 11:11
2

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о переходе в клуб Матиаса Норманна в прошлом году.

– Матиаса Норманна вы как человек, поигравший с ним в «Ростове», вводите в динамовский коллектив?

– На самом деле я не так много с ним поиграл. Он пришел зимой, был турнир в Катаре, а потом я повредил ключицу и в том сезоне больше не играл.

Конечно, знакомы были, и я его тепло здесь встретил. Но на поле времени в «Ростове» провели мало.

– Удивились, что сейчас все футболисты из Евросоюза уезжают из России, а он вернулся? Понимаете ли его мотивацию, тем более что ему пришлось пожертвовать местом в сборной Норвегии?

– Я в подробности не вдавался, у каждого своя ситуация. После неудачного периода в Англии он понимал, что хочет стабильно играть в футбол. Российский чемпионат он знал.

Насчет сборной... Мне кажется, Матиас не до конца осознавал, что такое может случиться. Потому что, например, на Ловрене в сборной Хорватии игра в России никак не отразилась.

– Но главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен еще до подписания Норманном контракта с «Динамо» предупредил о последствиях, как и президент федерации.

– Значит, человек сделал выбор. Могу его только уважать.

– Почему у него до такой степени не пошло в начале пребывания в «Динамо»? Роковой «обрез» с «Зенитом», слабая игра, потом травмы...

– Видимо, потому что пропустил предсезонку. Пришел – сразу нужно было играть. Организм не готов, отсюда постоянные мелкие повреждения. Это все покатилось как снежный ком.

У меня тоже такое было, хоть и не в таком объеме. Когда не готовился к сезону, целиком на него тебя не хватает.

  • Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» с правом выкупа.
  • В составе московской команды он провел 6 матчей.
  • Из-за травмы норвежец не играет с 8 октября.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Тренерский штаб «Динамо» расширился до девяти человек 6
Экс-игрок «Спартака» вошел в тренерский штаб Шварца в «Динамо» 1
Шварц вернет в «Динамо» экс-футболиста «Спартака»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Паршивлюк Сергей Норманн Матиас
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1675673229
Сейчас он подлечится за счёт Динамо, и дальше всё пойдёт по сценарию, обкатанному на Ростове
Ответить
alefreddy
1675677633
не прижился за границей вот и вернулся да и деньги здесь повыше платят
Ответить
Главные новости
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
8
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
12
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
5
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
5
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
6
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
7
Все новости
Все новости
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
1
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
1
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
2
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
5
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
6
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
9
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
6
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
14
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
28
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
24
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+