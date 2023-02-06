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    «Человек сделал выбор. Могу его только уважать». Паршивлюк – о возвращении Норманна в Россию

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о переходе в клуб Матиаса Норманна в прошлом году.

    – Матиаса Норманна вы как человек, поигравший с ним в «Ростове», вводите в динамовский коллектив?

    – На самом деле я не так много с ним поиграл. Он пришел зимой, был турнир в Катаре, а потом я повредил ключицу и в том сезоне больше не играл.

    Конечно, знакомы были, и я его тепло здесь встретил. Но на поле времени в «Ростове» провели мало.

    – Удивились, что сейчас все футболисты из Евросоюза уезжают из России, а он вернулся? Понимаете ли его мотивацию, тем более что ему пришлось пожертвовать местом в сборной Норвегии?

    – Я в подробности не вдавался, у каждого своя ситуация. После неудачного периода в Англии он понимал, что хочет стабильно играть в футбол. Российский чемпионат он знал.

    Насчет сборной... Мне кажется, Матиас не до конца осознавал, что такое может случиться. Потому что, например, на Ловрене в сборной Хорватии игра в России никак не отразилась.

    – Но главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен еще до подписания Норманном контракта с «Динамо» предупредил о последствиях, как и президент федерации.

    – Значит, человек сделал выбор. Могу его только уважать.

    – Почему у него до такой степени не пошло в начале пребывания в «Динамо»? Роковой «обрез» с «Зенитом», слабая игра, потом травмы...

    – Видимо, потому что пропустил предсезонку. Пришел – сразу нужно было играть. Организм не готов, отсюда постоянные мелкие повреждения. Это все покатилось как снежный ком.

    У меня тоже такое было, хоть и не в таком объеме. Когда не готовился к сезону, целиком на него тебя не хватает.

    • Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» с правом выкупа.
    • В составе московской команды он провел 6 матчей.
    • Из-за травмы норвежец не играет с 8 октября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1959

      alefreddy 51 минуту назад

      не прижился за границей вот и вернулся да и деньги здесь повыше платят

      2
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      Рейтинг: +13016

      Алексей З 1 час назад

      Господа , не надо всё в политическую плоскость поворачивать.
      Норманн "пляшет" от себя и ему "до фени" в какой ж оказался российский футбол. Он приехал на работу, не понравится - свалит.

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      Рейтинг: +53869

      MaxRnD 2 часа назад

      Сейчас он подлечится за счёт Динамо, и дальше всё пойдёт по сценарию, обкатанному на Ростове

      2
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