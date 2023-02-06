«Человек сделал выбор. Могу его только уважать». Паршивлюк – о возвращении Норманна в Россию

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о переходе в клуб Матиаса Норманна в прошлом году.

– Матиаса Норманна вы как человек, поигравший с ним в «Ростове», вводите в динамовский коллектив?

– На самом деле я не так много с ним поиграл. Он пришел зимой, был турнир в Катаре, а потом я повредил ключицу и в том сезоне больше не играл.

Конечно, знакомы были, и я его тепло здесь встретил. Но на поле времени в «Ростове» провели мало.

– Удивились, что сейчас все футболисты из Евросоюза уезжают из России, а он вернулся? Понимаете ли его мотивацию, тем более что ему пришлось пожертвовать местом в сборной Норвегии?

– Я в подробности не вдавался, у каждого своя ситуация. После неудачного периода в Англии он понимал, что хочет стабильно играть в футбол. Российский чемпионат он знал.

Насчет сборной... Мне кажется, Матиас не до конца осознавал, что такое может случиться. Потому что, например, на Ловрене в сборной Хорватии игра в России никак не отразилась.

– Но главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен еще до подписания Норманном контракта с «Динамо» предупредил о последствиях, как и президент федерации.

– Значит, человек сделал выбор. Могу его только уважать.

– Почему у него до такой степени не пошло в начале пребывания в «Динамо»? Роковой «обрез» с «Зенитом», слабая игра, потом травмы...

– Видимо, потому что пропустил предсезонку. Пришел – сразу нужно было играть. Организм не готов, отсюда постоянные мелкие повреждения. Это все покатилось как снежный ком.

У меня тоже такое было, хоть и не в таком объеме. Когда не готовился к сезону, целиком на него тебя не хватает.

Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» с правом выкупа.

В составе московской команды он провел 6 матчей.

Из-за травмы норвежец не играет с 8 октября.

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