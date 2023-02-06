Нагельсман прокомментировал критику Нойера в адрес «Баварии»

На самом деле это свинство. Выкинули тренера вратарей. Просто так. Но, если в договоре есть пункт, относительно интервью, то Нойеру придётся раскошелиться. Ничего не поделаешь.
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман дал оценку скандальному заявлению Мануэля Нойера.
- 36-летний футболист жестко раскритиковал руководство клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.
- Теперь ему грозят санкции – как минимум штраф.
«Лично я не давал бы такое интервью. Оно не способствует спокойствию, это уж точно.
Оно мелькает во всех газетах и занимает всю футбольную Германию», – сказал Нагельсман.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно