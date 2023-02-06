Нагельсман прокомментировал критику Нойера в адрес «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман дал оценку скандальному заявлению Мануэля Нойера.

36-летний футболист жестко раскритиковал руководство клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.

Теперь ему грозят санкции – как минимум штраф.

«Лично я не давал бы такое интервью. Оно не способствует спокойствию, это уж точно.

Оно мелькает во всех газетах и занимает всю футбольную Германию», – сказал Нагельсман.

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