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    Нагельсман прокомментировал критику Нойера в адрес «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман дал оценку скандальному заявлению Мануэля Нойера.

    • 36-летний футболист жестко раскритиковал руководство клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.
    • Теперь ему грозят санкции – как минимум штраф.

    «Лично я не давал бы такое интервью. Оно не способствует спокойствию, это уж точно.

    Оно мелькает во всех газетах и занимает всю футбольную Германию», – сказал Нагельсман.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 10:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6167

      Давид59 2 часа назад

      На самом деле это свинство. Выкинули тренера вратарей. Просто так. Но, если в договоре есть пункт, относительно интервью, то Нойеру придётся раскошелиться. Ничего не поделаешь.

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