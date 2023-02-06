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    Примера. «Барса» разгромила «Севилью» (3:0), отрыв от «Реала» – 8 очков

    «Барселона» крупно победила «Севилью» в домашнем матче 20-го тура Примеры – 3:0.

    Голы забили Жорди Альба, Гави и Рафинья.

    Каталонцы набрали 53 очка и закрепились на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от «Реала» – восемь очков.

    Испания. Примера. 20-й тур

    Барселона – Севилья – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Альба, 58; 2:0 – Гави, 70; 3:0 – Рафинья, 79.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      kozlov_873 9 минут назад

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