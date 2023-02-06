«Барселона» крупно победила «Севилью» в домашнем матче 20-го тура Примеры – 3:0.

Голы забили Жорди Альба, Гави и Рафинья.

Каталонцы набрали 53 очка и закрепились на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от «Реала» – восемь очков.

Испания. Примера. 20-й тур

Барселона – Севилья – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Альба, 58; 2:0 – Гави, 70; 3:0 – Рафинья, 79.

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