Гвардиола объяснил отсутствие Де Брюйне в основе на матч с «Тоттенхэмом»

))) и проигрывают 1-0)) к 72 минуте
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не попал в старт на матч 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».
«Это тактика, безусловно», – сказал по этому поводу главный тренер манчестерцев Хосеп Гвардиола.
- 31-летний Де Брюйне стоит 80 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у Де Брюйне 19 матчей, 3 гола, 12 ассистов.
- «Манчестер Сити» проиграл 1-й тайм со счетом 0:1.
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