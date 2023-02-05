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    Гвардиола объяснил отсутствие Де Брюйне в основе на матч с «Тоттенхэмом»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не попал в старт на матч 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    «Это тактика, безусловно», – сказал по этому поводу главный тренер манчестерцев Хосеп Гвардиола.

    • 31-летний Де Брюйне стоит 80 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Де Брюйне 19 матчей, 3 гола, 12 ассистов.
    • «Манчестер Сити» проиграл 1-й тайм со счетом 0:1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +884

      г.Онега 1 час назад

      ))) и проигрывают 1-0)) к 72 минуте

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      Рейтинг: +1327

      сутулая собака и лисы > г.Онега 1 час назад

      это тактика, безусловно.
      понижают бдительность арсенала.

      а артета, как ученик гвардиолы, тоже тактически уступил эвертону.

      гении они такие.

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