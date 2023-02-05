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    Коло Муани – второй игрок в истории Бундеслиги, у которого результативных действий больше, чем матчей

    Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани провел 18 матчей в Бундеслиге и сделал в них 19 результативных действий.

    Помимо Коло Муани в истории Бундеслиги только у одного игрока результативных действий больше, чем матчей – у экс-форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда (77 в 67 встречах).

    Статистика ведется с сезона-2004/05. В расчет берутся только футболисты с 18+ матчами в Бундеслиге.

    • Коло Муани пришел в «Айнтрахт» летом из «Нанта».
    • Игрок участвовал в чемпионате мира-2022, где дошел со сборной Франции до финала.
    • К Коло Муани есть интерес в АПЛ.

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    Источник: твиттер Opta

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