Коло Муани – второй игрок в истории Бундеслиги, у которого результативных действий больше, чем матчей

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани провел 18 матчей в Бундеслиге и сделал в них 19 результативных действий.

Помимо Коло Муани в истории Бундеслиги только у одного игрока результативных действий больше, чем матчей – у экс-форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда (77 в 67 встречах).

Статистика ведется с сезона-2004/05. В расчет берутся только футболисты с 18+ матчами в Бундеслиге.

Коло Муани пришел в «Айнтрахт» летом из «Нанта».

Игрок участвовал в чемпионате мира-2022, где дошел со сборной Франции до финала.

К Коло Муани есть интерес в АПЛ.

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