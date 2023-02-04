Шкриньяра лишили капитанской повязки в «Интере»

Центральный защитник Милан Шкриньяр больше не будет капитаном «Интера».

Об этом заявил главный тренер миланской команды Симоне Индзаги, отвечая на вопрос о решении игрока уйти в «ПСЖ».

«Интер» заблокировал трансфер словака в январе.

Шкриньяр уже договорился с «ПСЖ» о летнем переходе в качестве свободного агента.

«Я не осуждаю его выбор. Шкриньяр – отличный парень, который хорошо выполняет свою работу.

Но он больше не будет нашим капитаном после всего произошедшего. Наш капитан – Ханданович», – сказал Индзаги.

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