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    Шкриньяра лишили капитанской повязки в «Интере»

    Центральный защитник Милан Шкриньяр больше не будет капитаном «Интера».

    Об этом заявил главный тренер миланской команды Симоне Индзаги, отвечая на вопрос о решении игрока уйти в «ПСЖ».

    • «Интер» заблокировал трансфер словака в январе.
    • Шкриньяр уже договорился с «ПСЖ» о летнем переходе в качестве свободного агента.

    «Я не осуждаю его выбор. Шкриньяр – отличный парень, который хорошо выполняет свою работу.

    Но он больше не будет нашим капитаном после всего произошедшего. Наш капитан – Ханданович», – сказал Индзаги.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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