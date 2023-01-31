«Интер» заблокировал трансфер Шкриньяра в «ПСЖ»

Переход центрального защитника Милана Шкриньяра из «Интера» в «ПСЖ» не состоится до закрытия зимнего трансферного окна.

Миланский клуб заблокировал сделку, поскольку не смог найти замену для 27-летнего футболиста.

Словак доиграет сезон в «Интере», после чего станет свободным агентом.

Рыночная стоимость Шкриньяра – 60 миллионов евро.

Он выступает за «Интер» с 2017 года.

В этом сезоне игрок провел 27 матчей и сделал 1 ассист.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно