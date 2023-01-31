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    «Интер» заблокировал трансфер Шкриньяра в «ПСЖ»

    Переход центрального защитника Милана Шкриньяра из «Интера» в «ПСЖ» не состоится до закрытия зимнего трансферного окна.

    Миланский клуб заблокировал сделку, поскольку не смог найти замену для 27-летнего футболиста.

    Словак доиграет сезон в «Интере», после чего станет свободным агентом.

    • Рыночная стоимость Шкриньяра – 60 миллионов евро.
    • Он выступает за «Интер» с 2017 года.
    • В этом сезоне игрок провел 27 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1556

      Artemka444 2 минуты назад

      Да уж, модно стало уходить свободными агентами!!!

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