«Интер» заблокировал трансфер Шкриньяра в «ПСЖ»

Да уж, модно стало уходить свободными агентами!!!
Переход центрального защитника Милана Шкриньяра из «Интера» в «ПСЖ» не состоится до закрытия зимнего трансферного окна.
Миланский клуб заблокировал сделку, поскольку не смог найти замену для 27-летнего футболиста.
Словак доиграет сезон в «Интере», после чего станет свободным агентом.
- Рыночная стоимость Шкриньяра – 60 миллионов евро.
- Он выступает за «Интер» с 2017 года.
- В этом сезоне игрок провел 27 матчей и сделал 1 ассист.
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