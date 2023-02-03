Агент: «Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо»

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал о желании других клубов заполучить обоих футболистов.

«Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо. Но я не могу озвучить названия клубов», – заявил агент.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 19 матчах.

Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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