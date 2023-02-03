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  • Джикия: «Я готов подождать возвращения в Европу. Хочу забить еще раз Облаку и Куртуа»

Джикия: «Я готов подождать возвращения в Европу. Хочу забить еще раз Облаку и Куртуа»

3 февраля 2023, 00:17
7

Капитан «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о перспективах возвращения сборной России в международные турниры.

  • Команду отстранили в конце февраля.
  • В декабре обсуждался возможный переход РФС в Азию.
  • В январе шли консультации с УЕФА по поводу допуска клубов РПЛ и российской сборной.

«Мы будем ждать итогового решения. Могу только сказать, что сборная нужна, собираться и играть надо. А с кем – решит руководство.

Хотя я не против буду забить еще раз Облаку, Куртуа, как я это делал. Почему бы и нет. Мне 29 лет, я готов еще подождать возвращения в Европу.

Пока в сборную будут вызывать, буду ждать. Если я и закончу играть за сборную, то это будет именно уходом из команды, а не временным прекращением выступлений», – сказал Джикия.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Джикия Георгий
Комментарии (7)
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Дядя Серёжа
1675389297
Не хочется пинать под ташкентскими облаками?
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Валерий2705
1675399173
Чего я тут про Облака и Куртуа не увидел... Опять редакция позорного сайта подкидывает на вентилятор?)
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Давид59
1675401462
Подождём, что решит руководство. Мдаа. Продолжать не буду. А то опять забанят.
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SLADE2019
1675403358
А кто интересно из футболистов против того, чтобы забить этим вратарям? А фраза - решит руководство с кем играть, конечно супер.
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paracetamol
1675406874
Ба (пи) - ла - бол!
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