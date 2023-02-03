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    Джикия: «Я готов подождать возвращения в Европу. Хочу забить еще раз Облаку и Куртуа»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о перспективах возвращения сборной России в международные турниры.

    • Команду отстранили в конце февраля.
    • В декабре обсуждался возможный переход РФС в Азию.
    • В январе шли консультации с УЕФА по поводу допуска клубов РПЛ и российской сборной.

    «Мы будем ждать итогового решения. Могу только сказать, что сборная нужна, собираться и играть надо. А с кем – решит руководство.

    Хотя я не против буду забить еще раз Облаку, Куртуа, как я это делал. Почему бы и нет. Мне 29 лет, я готов еще подождать возвращения в Европу.

    Пока в сборную будут вызывать, буду ждать. Если я и закончу играть за сборную, то это будет именно уходом из команды, а не временным прекращением выступлений», – сказал Джикия.

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    Источник: Sport24

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