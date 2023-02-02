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  • «Я охренел, когда услышал. Ну как же так, елки-палки?». Мостовой – о Тедеско в сборной Бельгии

«Я охренел, когда услышал. Ну как же так, елки-палки?». Мостовой – о Тедеско в сборной Бельгии

2 февраля 2023, 19:45
16

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о вероятном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Я охренел, когда услышал, что Тедеско возглавит сборную Бельгии. Честно, не пойму, как такие тренеры умудряются везде пролезать. Ну как же так, елки-палки?

Всегда удивляюсь, какие же они способные, пронырливые. Человек же даже в футбол не играл, вот чему я поражаюсь. Как им это удается вообще? В чем их секрет?

Да, понятное дело, что это все агентская история, их работа. Но ведь сам тренер тоже имеет к этому отношение. Без выдающихся результатов возглавить такую сборную – нонсенс.

Не пойму, в Бельгии своих тренеров нет, что ли? Там ведь куча опытнейших ветеранов, звезд футбола.

Так и получается, что кто-то всю жизнь в футболе, и его никуда не приглашают, а кто-то никогда в нем не был, но всегда востребован», – сказал Мостовой.

  • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
  • До этого он работал в «Спартаке».
  • В сборной Бельгии немец сменит Роберто Мартинеса. Контракт будет рассчитан до окончания ЧМ-2026.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бельгия Спартак Тедеско Доменико Мостовой Александр
Комментарии (16)
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Таврида
1675357606
Не твоя, вот ты и бесишься)
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АртурZaСМ
1675358673
Мостовой настолько недалёкий, что к своему полтиннику до сих пор не усвоит, что хороший игрок в прошлом не значит хороший тренер...
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Ziklop
1675358885
не всем мозг дан, некоторым только ноги, чтоб по мячу бить!
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IVANRUS777
1675362447
Не понимаю, как можно быть настолько завистливым посмешищем. Ну как же так) Просто кто то работает, а кто то на срач.тв своим слабоумием народ смешит.
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NewLife
1675363846
Можешь брызгать слюной, сколько хочешь, но бельгийцам не интересно твое мнение.
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slavа0508
1675364610
Завистливый Саша стал , желчью так брызжет в каждом интервью ,,,
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VVM1964
1675365659
"Ну как же так, елки-палки?" Тедеско тренер сбороной Бельгии, а Мостовой на *уй никому не нужен - не порядок !!! ))) Негоже так с царями !!! )))
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Ollegator
1675365799
Я думал он завидует только тем, кто работает в Спартаке. Ан нет, завидует он всем)
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ВетеR
1675366032
Долбак Мостовой, Моуринью,тоже не играл
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zigbert
1675410710
Не первый раз Мостовой жалуется на свою судьбу. Зависть тут не поможет. Доказывать свою состоятельность нужно трудом, добиваясь результата а не языком болтать.
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