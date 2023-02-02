«Я охренел, когда услышал. Ну как же так, елки-палки?». Мостовой – о Тедеско в сборной Бельгии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о вероятном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Я охренел, когда услышал, что Тедеско возглавит сборную Бельгии. Честно, не пойму, как такие тренеры умудряются везде пролезать. Ну как же так, елки-палки?

Всегда удивляюсь, какие же они способные, пронырливые. Человек же даже в футбол не играл, вот чему я поражаюсь. Как им это удается вообще? В чем их секрет?

Да, понятное дело, что это все агентская история, их работа. Но ведь сам тренер тоже имеет к этому отношение. Без выдающихся результатов возглавить такую сборную – нонсенс.

Не пойму, в Бельгии своих тренеров нет, что ли? Там ведь куча опытнейших ветеранов, звезд футбола.

Так и получается, что кто-то всю жизнь в футболе, и его никуда не приглашают, а кто-то никогда в нем не был, но всегда востребован», – сказал Мостовой.

Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».

До этого он работал в «Спартаке».

В сборной Бельгии немец сменит Роберто Мартинеса. Контракт будет рассчитан до окончания ЧМ-2026.

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