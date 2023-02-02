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    «Я охренел, когда услышал. Ну как же так, елки-палки?». Мостовой – о Тедеско в сборной Бельгии

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о вероятном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

    «Я охренел, когда услышал, что Тедеско возглавит сборную Бельгии. Честно, не пойму, как такие тренеры умудряются везде пролезать. Ну как же так, елки-палки?

    Всегда удивляюсь, какие же они способные, пронырливые. Человек же даже в футбол не играл, вот чему я поражаюсь. Как им это удается вообще? В чем их секрет?

    Да, понятное дело, что это все агентская история, их работа. Но ведь сам тренер тоже имеет к этому отношение. Без выдающихся результатов возглавить такую сборную – нонсенс.

    Не пойму, в Бельгии своих тренеров нет, что ли? Там ведь куча опытнейших ветеранов, звезд футбола.

    Так и получается, что кто-то всю жизнь в футболе, и его никуда не приглашают, а кто-то никогда в нем не был, но всегда востребован», – сказал Мостовой.

    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • В сборной Бельгии немец сменит Роберто Мартинеса. Контракт будет рассчитан до окончания ЧМ-2026.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1582

      IVANRUS777 7 минут назад

      Не понимаю, как можно быть настолько завистливым посмешищем. Ну как же так) Просто кто то работает, а кто то на срач.тв своим слабоумием народ смешит.

      1
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      Рейтинг: +770

      borusse 58 минут назад

      Бельгийцы без мостового разберутся что им подходит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3476

      Ziklop 1 час назад

      не всем мозг дан, некоторым только ноги, чтоб по мячу бить!

      2
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      Рейтинг: +3638

      АртурZaСМ 1 час назад

      Мостовой настолько недалёкий, что к своему полтиннику до сих пор не усвоит, что хороший игрок в прошлом не значит хороший тренер...

      4
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      Рейтинг: +594

      Таврида 1 час назад

      Не твоя, вот ты и бесишься)

      4
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      Рейтинг: +147

      Александр.Т. 1 час назад

      Учиться надо Саша , не все футболисты могут стать тренерами а если и становятся то результаты не у всех выдающиеся , например Лемпарт, Анри, Гатузо

      3
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