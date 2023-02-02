Чернышов: «У «Динамо» нет своей легенды, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве»

Экс-игрок «Динамо» Андрей Чернышов считает, что у московского клуба нет своего знакового футболиста.

«У современного «Динамо» не было яркого футболиста, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве». «Динамо» не завоeвывало никаких титулов, вылетало в ФНЛ. Можно назвать Шунина, но только потому, что он провeл много матчей, но он не оставил яркий след на века, не был глыбой.

У «Динамо» нет знакового игрока, которого можно назвать легендой. Это грустно и неприятно, что «Динамо» столько лет без побед. Можно вспомнить второе место в чемпионате России в 1994 году и победу в Кубке в 1995-м. Только в 2008-м при Кобелеве было третье место.

А что мы можем ещe вспомнить? Только вылет», — сказал Чернышов.

«Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ.

Отставание от топ-3 – 6 очков.

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