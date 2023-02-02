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  • Чернышов: «У «Динамо» нет своей легенды, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве»

Чернышов: «У «Динамо» нет своей легенды, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве»

2 февраля 2023, 18:36
13

Экс-игрок «Динамо» Андрей Чернышов считает, что у московского клуба нет своего знакового футболиста.

«У современного «Динамо» не было яркого футболиста, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве». «Динамо» не завоeвывало никаких титулов, вылетало в ФНЛ. Можно назвать Шунина, но только потому, что он провeл много матчей, но он не оставил яркий след на века, не был глыбой.

У «Динамо» нет знакового игрока, которого можно назвать легендой. Это грустно и неприятно, что «Динамо» столько лет без побед. Можно вспомнить второе место в чемпионате России в 1994 году и победу в Кубке в 1995-м. Только в 2008-м при Кобелеве было третье место.

А что мы можем ещe вспомнить? Только вылет», — сказал Чернышов.

  • «Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ.
  • Отставание от топ-3 – 6 очков.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Локомотив Титов Андрей Лоськов Дмитрий
Комментарии (13)
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1675352903
Для Чернышова, Яшин не достаточно совремённый, а для меня Титов и Лоськов далёкое прошлое. Тут как считать.
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neim
1675353722
Какой-то забывчивый, или уже совсем отвязанный этот Чернышов. Вроде бы и фамилия футбольная и я бы даже сказал, что динамовская. Но вот напрочь отбило мозги у парня. Динамо, буквально в прошлом сезоне, завоевало бронзу. Но это наверное не считается ...
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derrik2000
1675355660
Ентот Чернышёв никогда умом не блистал, поэтому читать историю команды Динамо Москва ему и советовать не буду. Единственное, наверное, что он читает, это меню в кафе или ресторане.
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mihail200606
1675357821
Он Яшина знает??
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GermanVo
1675358645
Воронин, Хохлов вроде как легендами динамиков считаются. Помимо Яшина, конечно.
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ArReal
1675364509
а Александр Точилин?))) это же легенда)
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