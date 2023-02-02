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    Чернышов: «У «Динамо» нет своей легенды, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве»

    Экс-игрок «Динамо» Андрей Чернышов считает, что у московского клуба нет своего знакового футболиста.

    «У современного «Динамо» не было яркого футболиста, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве». «Динамо» не завоeвывало никаких титулов, вылетало в ФНЛ. Можно назвать Шунина, но только потому, что он провeл много матчей, но он не оставил яркий след на века, не был глыбой.

    У «Динамо» нет знакового игрока, которого можно назвать легендой. Это грустно и неприятно, что «Динамо» столько лет без побед. Можно вспомнить второе место в чемпионате России в 1994 году и победу в Кубке в 1995-м. Только в 2008-м при Кобелеве было третье место.

    А что мы можем ещe вспомнить? Только вылет», — сказал Чернышов.

    • «Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от топ-3 – 6 очков.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      520de 5 минут назад

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      Рейтинг: +5276

      neim 27 минут назад

      Какой-то забывчивый, или уже совсем отвязанный этот Чернышов. Вроде бы и фамилия футбольная и я бы даже сказал, что динамовская. Но вот напрочь отбило мозги у парня.
      Динамо, буквально в прошлом сезоне, завоевало бронзу. Но это наверное не считается ...

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      Рейтинг: +605

      Азбука 41 минуту назад

      Для Чернышова, Яшин не достаточно совремённый, а для меня Титов и Лоськов далёкое прошлое. Тут как считать.

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      Рейтинг: +376

      FCSpartakM > Азбука 31 минуту назад

      слово современное в начале речи тебе ничего не говорит?

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      Рейтинг: +5276

      neim > FCSpartakM 20 минут назад

      Тебе может и говорит, но я вот не могу отнести Титова и Лоськова к современности. По крайней мере, спустя 15-20 лет после их значимых игр, говорить об этом не стоит.

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      Рейтинг: +605

      Азбука > FCSpartakM 17 минут назад

      Считаешь Яшина не совремённым, а Титова и Лоськова современными? Так я уже ответил в предыдущем посте. А сейчас не играют все упомянутые.

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