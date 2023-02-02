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    Анчелотти заявил, что только одного тренера никогда не увольняют

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о судьбе футбольных тренеров после увольнения Дженнаро Гаттузо из «Валенсии»

    «Такова реальность для тренеров. Нас всех увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа однажды уволят, если он продолжит работать.

    Такое случалось и со мной, но я все еще в «Реале», – заявил Анчелотти.

    • Гвардиола тренирует «Ман Сити» с 2016 года.
    • С 2008 по 2012-й год он возглавлял «Барселону».

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2079

      Bozigit 7 минут назад

      Скоро вылетишь, раз умудрился несколько раз проиграть храмой Барселоне

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