Анчелотти заявил, что только одного тренера никогда не увольняют

Скоро вылетишь, раз умудрился несколько раз проиграть храмой Барселоне
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о судьбе футбольных тренеров после увольнения Дженнаро Гаттузо из «Валенсии»
«Такова реальность для тренеров. Нас всех увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа однажды уволят, если он продолжит работать.
Такое случалось и со мной, но я все еще в «Реале», – заявил Анчелотти.
- Гвардиола тренирует «Ман Сити» с 2016 года.
- С 2008 по 2012-й год он возглавлял «Барселону».
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