Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Другой вариант не рассматривал». Защитник «Факела» Калинин – о смене гражданства с украинского на российское

    Игрок «Факела» Игорь Калинин рассказал о смене гражданства и угрозах в свой адрес после получения российского паспорта.

    – Смена вами спортивного гражданства, несмотря на то, что были заиграны за украинскую «молодежку», прошла гладко?

    – Я сам из Керчи. Сначала поменял паспорт: украинский сдал, российский получил. У меня вся семья из России, другой вариант не рассматривал.

    «Волгарь», за который выступал, отправил необходимые документы в РФС, ФИФА дала добро, другие детали прошли мимо меня, но проблем, насколько знаю, не возникло.

    – Общаетесь с бывшими украинскими одноклубниками?

    – С некоторыми да, с некоторыми нет. Не я перестал общаться – со мной, хотя гражданство поменял давно.

    – Кто вам угрожал после этого?

    – Впрямую никто, писали всякое в соцсетях.

    Боялся ли я? Вообще ничего не боюсь, потому что плохого никому не сделал.

    Вышло так, а не иначе, неприятное постарался забыть, пошел по жизни дальше.

    – В Крыму бываете?

    – Там мама с бабушкой живут, навещаю, понятное дело.

    • «Факел» арендовал 27-летнего Калинина в сентябре.
    • Права на него принадлежат «Ростову».
    • За украинские клубы защитник выступал до 2017 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Факел» арендовал защитника «Ростова»
    Калинин, Хашимото, Комличенко – в старте «Ростова» на матч с «Динамо»; Бальбуэна, Лаксальт, Захарян выйдут у гостей 5
    Калинин: «Мне угрожали, когда поменял украинское гражданство на российское» 30
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11