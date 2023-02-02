«Другой вариант не рассматривал». Защитник «Факела» Калинин – о смене гражданства с украинского на российское

Игрок «Факела» Игорь Калинин рассказал о смене гражданства и угрозах в свой адрес после получения российского паспорта.
– Смена вами спортивного гражданства, несмотря на то, что были заиграны за украинскую «молодежку», прошла гладко?
– Я сам из Керчи. Сначала поменял паспорт: украинский сдал, российский получил. У меня вся семья из России, другой вариант не рассматривал.
«Волгарь», за который выступал, отправил необходимые документы в РФС, ФИФА дала добро, другие детали прошли мимо меня, но проблем, насколько знаю, не возникло.
– Общаетесь с бывшими украинскими одноклубниками?
– С некоторыми да, с некоторыми нет. Не я перестал общаться – со мной, хотя гражданство поменял давно.
– Кто вам угрожал после этого?
– Впрямую никто, писали всякое в соцсетях.
Боялся ли я? Вообще ничего не боюсь, потому что плохого никому не сделал.
Вышло так, а не иначе, неприятное постарался забыть, пошел по жизни дальше.
– В Крыму бываете?
– Там мама с бабушкой живут, навещаю, понятное дело.
- «Факел» арендовал 27-летнего Калинина в сентябре.
- Права на него принадлежат «Ростову».
- За украинские клубы защитник выступал до 2017 года.
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