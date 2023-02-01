Абаскаль отказался отвечать на вопрос об отсутствии Промеса на сборах

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопрос о полузащитнике Квинси Промесе.

«Я как тренер несу большую ответственность. Я считаю, что накануне этого турнира вопрос о Промесе не совсем уместен. Если я третий раз отвечу на этот вопрос, это будет пустая трата времени», — сказал Абаскаль.

Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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