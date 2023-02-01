Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Абаскаль отказался отвечать на вопрос об отсутствии Промеса на сборах

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопрос о полузащитнике Квинси Промесе.

    «Я как тренер несу большую ответственность. Я считаю, что накануне этого турнира вопрос о Промесе не совсем уместен. Если я третий раз отвечу на этот вопрос, это будет пустая трата времени», — сказал Абаскаль.

    • Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
    • Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Промес сменил имидж. Он сделал дреды 8
    Каррера назвал самого талантливого игрока, с которым он работал в «Спартаке» 4
    Каррера сравнил Промеса и Малкома 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11