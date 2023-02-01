Промес сменил имидж. Он сделал дреды

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сделал новую прическу.

31-летний голландец заплел дреды. Фото нового имиджа Промеса появилось в его соцсетях.

Ранее стало известно, что Промес снимает клип с флагом России на плечах.

Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

Фото: соцсети Квинси Промеса.

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