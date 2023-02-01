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    Промес сменил имидж. Он сделал дреды

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сделал новую прическу.

    31-летний голландец заплел дреды. Фото нового имиджа Промеса появилось в его соцсетях.

    Ранее стало известно, что Промес снимает клип с флагом России на плечах.

    • Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
    • Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

    Фото: соцсети Квинси Промеса.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:41
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +322

      ПалкоВводецъ (returned) 54 минуты назад

      Как был губошлёпом Свинси Промяс таким и остался. Даже в более выраженной форме губ. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11645

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 41 минуту назад

      Конченный, ты реально что ли ни одной новости Спатака не пропустил? Ну везде насрал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      ПалкоВводецъ (returned) > R_a_i_n 33 минуты назад

      А ты Райка в своём репертуаре.
      @ука вышла пообедать, @ука вышла погулять!
      Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24088

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Полиция Нидерландов в полном замешательстве: ну не мог такой няшка пырнуть кого-то ножом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1434

      вальтер79 1 час назад

      замаскировался на что только не пойдешь чтоб не депортировали и не посадили))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17606

      ilichkadr 1 час назад

      Аля Гуллит? Замаскировался конкретно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2332

      Эном айс > ilichkadr 1 час назад

      Аля Вагнер Лав, только тот ещё и покрасился патриотичненько..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17606

      ilichkadr > Эном айс 1 час назад

      Лав это бразил, а здесь не пойми кто.

      2
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