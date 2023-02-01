Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Промес сменил имидж. Он сделал дреды

1 февраля 2023, 13:41
10

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сделал новую прическу.

31-летний голландец заплел дреды. Фото нового имиджа Промеса появилось в его соцсетях.

Ранее стало известно, что Промес снимает клип с флагом России на плечах.

  • Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
  • Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

Фото: соцсети Квинси Промеса.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата 9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы 4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы 8
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1675248746
Аля Гуллит? Замаскировался конкретно.
Ответить
вальтер79
1675250329
замаскировался на что только не пойдешь чтоб не депортировали и не посадили))))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1675250601
Полиция Нидерландов в полном замешательстве: ну не мог такой няшка пырнуть кого-то ножом.
Ответить
ArReal
1675263871
думает менты не узнают
Ответить
jek718875
1675267490
Осталось сменить паспорт на Пётр Семёнович Иванов,родная мать не узнает и на вольные хлеба
Ответить
Рыло свина
1675270036
из подросткового возраста не вышел, к кокорину его надо пусть пальцы погнут, друг перед другом.
Ответить
Главные новости
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
1
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
2
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
3
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
10
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
25
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
08:15
15
Все новости
Все новости
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
7
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
1
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
7
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
5
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
1
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
13
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
25
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
23
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
3
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
5
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
53
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
15
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
12
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
5
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
25
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+