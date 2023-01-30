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    Промес снимает клип с флагом России на плечах

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес снимает новый клип.

    В качестве реквизита голландец использует российский флаг. Промес держит его на плечах.

    Фото: соцсети Промеса.

    • Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
    • Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1846

      jek718875 7 минут назад

      После такого клипа прямая дорога в космос, там его не достанут

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      Рейтинг: +258

      ПалкоВводецъ (returned) 20 минут назад

      На что только не пойдёшь и что только не сделаешь, лишь бы не выдали полиции Нидерландов. Гыгыгы

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