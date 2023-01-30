Промес снимает клип с флагом России на плечах

После такого клипа прямая дорога в космос, там его не достанут
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес снимает новый клип.
В качестве реквизита голландец использует российский флаг. Промес держит его на плечах.
Фото: соцсети Промеса.
- Промес самостоятельно тренируется в Москве, в то время как «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
- Вероятная причина отсутствия Промеса в ОАЭ – риск экстрадиции в Нидерланды, где Квинси интересен правоохранительным органам.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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