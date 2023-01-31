Зарема: «Тедеско в сборной Бельгии? Я давно в курсе была. Пусть выскажутся те, кто его попрыгунчиком называл»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о назначении Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.
«Назначение Тедеско? Я-то давно в курсе была. Бельгия не Египет (намек на Руя Виторию, который возглавляет сборную Египта – прим. «Бомбардира»).
Пусть выскажутся те, кто попрыгунчиком называл и со своего колизея прогонял», — сказала Зарема.
- Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
- До этого он работал в «Спартаке».
- Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.
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Источник: Sport24