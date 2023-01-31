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    Зарема: «Тедеско в сборной Бельгии? Я давно в курсе была. Пусть выскажутся те, кто его попрыгунчиком называл»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о назначении Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

    «Назначение Тедеско? Я-то давно в курсе была. Бельгия не Египет (намек на Руя Виторию, который возглавляет сборную Египта – прим. «Бомбардира»).

    Пусть выскажутся те, кто попрыгунчиком называл и со своего колизея прогонял», — сказала Зарема.

    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24075

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Попрыгунчик он и есть, сколько команд уже сменил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33432

      VVM1964 30 минут назад

      Ой ну всё - сейчас у многих полыхнет, первый должен быть бормалейчик )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2152

      Semushkin Roman Valerievi 33 минуты назад

      Зарема хороша. Умная, мудрая женщина.

      1
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      Рейтинг: +33432

      VVM1964 > Semushkin Roman Valerievi 32 минуты назад

      Ну до мудрости ей конечно далеко, но глупой то её точно не назовешь !!!)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33432

      VVM1964 39 минут назад

      Я знаю одного такого дурика - "derrik2000" )))

      1
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      Рейтинг: +1150

      ScarlettOgusania > VVM1964 33 минуты назад

      с языка снял)) и Мост зарядил матом про назначение Теда в сборную Бельгии

      1
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      Рейтинг: +33432

      VVM1964 > ScarlettOgusania 31 минуту назад

      Знать я не одинок, в своих оценках и своем мнении )))

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      Рейтинг: +136

      russkiisergei 39 минут назад

      экскортница в курсе? ну смешно, наверное подслушала разговор когда была между тедеско и главой федерации Бельгии!!!

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