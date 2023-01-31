Рамос думает о переходе в «Аль-Наср» Роналду

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинуть французский клуб.

По информации Mundo Deportivo, решение о будущем футболиста, контракт с которым истекает летом, будет принято после матчей с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

У Рамоса есть два варианта продолжения карьеры в случае ухода из «ПСЖ». Это «Аль-Наср», за который выступает его экс-одноклубник Криштиану Роналду, а также один из клубов МЛС.

36-летний Рамос в сезоне Лиги 1 провел 18 матчей, сделал ассист.

Игрок стоит 6 миллионов евро.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно