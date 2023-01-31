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    Рамос думает о переходе в «Аль-Наср» Роналду

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинуть французский клуб.

    По информации Mundo Deportivo, решение о будущем футболиста, контракт с которым истекает летом, будет принято после матчей с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    У Рамоса есть два варианта продолжения карьеры в случае ухода из «ПСЖ». Это «Аль-Наср», за который выступает его экс-одноклубник Криштиану Роналду, а также один из клубов МЛС.

    • 36-летний Рамос в сезоне Лиги 1 провел 18 матчей, сделал ассист.
    • Игрок стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 08:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5729

      AtticusFinch 22 минуты назад

      Года два попылит ещё)

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