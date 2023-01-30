Амельченко: «Когда Смородская забегала в раздевалку, мы еле успевали окутаться полотенцами»

Бывший вратарь «Локомотива» Антон Амельченко рассказал о своем этапе карьеры в московском клубе.

– Как попали в «Локомотив» и почему вам не давали там играть?

– Собственно, по итогам хорошего сезона в «Ростове» у меня и возник вариант с «Локомотивом».

Были определeнные сомнения, но в то же время я твeрдо понимал, что это шаг вперeд. В той стрессовой ситуации я принял неверное решение, судя по всему.

Почему не давали играть в «Локомотиве? Это вопрос не ко мне (улыбается). Я выжимал из себя всe.

Я сыграл почти все контрольные матчи, и только в конце подготовительного этапа в спаррингах стал играть Гиля [Гилерме], и сезон в воротах начал он.

Знаете, обид ни на кого у меня нет. Помимо нас, в команде были ещe вратари, и они тоже хотели играть, но у тренера и руководства были свои соображения.

– Как с командой взаимодействовала Смородская?

– Мы с Ольгой Юрьевной из одного города, но мне это не помогло заиграть в «Локомотиве» (улыбается).

А так, она любила после игры забежать в раздевалку поделиться эмоциями с футболистами, и мы еле успевали окутаться полотенцами (смеeтся).

Амельченко был в «Локо» с 2011 по 2013 год.

Смородская руководила клубом с 2010 по 2016 год.

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