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    Амельченко: «Когда Смородская забегала в раздевалку, мы еле успевали окутаться полотенцами»

    Бывший вратарь «Локомотива» Антон Амельченко рассказал о своем этапе карьеры в московском клубе.

    – Как попали в «Локомотив» и почему вам не давали там играть?

    – Собственно, по итогам хорошего сезона в «Ростове» у меня и возник вариант с «Локомотивом».

    Были определeнные сомнения, но в то же время я твeрдо понимал, что это шаг вперeд. В той стрессовой ситуации я принял неверное решение, судя по всему.

    Почему не давали играть в «Локомотиве? Это вопрос не ко мне (улыбается). Я выжимал из себя всe.

    Я сыграл почти все контрольные матчи, и только в конце подготовительного этапа в спаррингах стал играть Гиля [Гилерме], и сезон в воротах начал он.

    Знаете, обид ни на кого у меня нет. Помимо нас, в команде были ещe вратари, и они тоже хотели играть, но у тренера и руководства были свои соображения.

    – Как с командой взаимодействовала Смородская?

    – Мы с Ольгой Юрьевной из одного города, но мне это не помогло заиграть в «Локомотиве» (улыбается).

    А так, она любила после игры забежать в раздевалку поделиться эмоциями с футболистами, и мы еле успевали окутаться полотенцами (смеeтся).

    • Амельченко был в «Локо» с 2011 по 2013 год.
    • Смородская руководила клубом с 2010 по 2016 год.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    Сегодня, 20:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5721

      AtticusFinch 24 минуты назад

      Вот хитрожопая))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3458

      Ziklop 1 час назад

      обламывали тётку, она надеялась застать вас без полотенец.

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