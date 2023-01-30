Романцев охарактеризовал Дзюбу и Глушакова

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о будущем футболистов Артема Дзюбы и Дениса Глушакова.

– Сейчас активно обсуждается будущее Глушакова и Дзюбы. Многие уверены: с обоими не спешат подписывать контракты из-за непростого характера. А как бы поступили вы?

– Отвечу вопросом на вопрос: а где вы встречали талантливых людей с простым характером? Мне что-то такие не попадались. А Денис с Артемом по натуре лидеры, что они уже подтвердили в «Зените» и «Спартаке».

Дзюбу я знаю поменьше, чем Глушакова. Но то, что они оба станут заводилами в новой команде, сомнений не вызывает. И гарантия этого – тот самый «непростой характер», который в самых непростых ситуациях позволял им выстоять и не сломаться.

Еще сейчас вздыхают – мол, оба они не юноши. Да, им за 30. Но и тот и другой – профессионалы, которые знают, как держать игровой тонус.

Я вспоминаю, как готовил себя к каждому матчу пришедший в «Спартак» Сергей Горлукович. В свои 35 он сжигал себя в играх и на тренировках, вел за собой остальных. А его решающий гол «Ростсельмашу» открыл нам в сезоне-1996 дорогу к золоту. Уверен, что и молодым ребятам той команды, где окажутся Артем с Денисом, будет чему у них поучиться. Это им поможет быстрее почувствовать себя на поле настоящими мужиками.

А если судьба сведет их в одном клубе, то Дзюба с Глушаковым могут стать в ней стержнем центральной оси. Один на острие, опасно открываясь, будет продавливать оборону соперника, а другой – искать момент, чтобы выдать ему голевую передачу. Что обязательно привлечет на трибуны болельщиков и поднимет у них градус игрового настроения.

А тем, кто путается в сомнениях, напомню: кто не рискует в футболе, победное шампанское из кубка не пьет!

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