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    Магнуссон раскрыл причину ухода из ЦСКА

    Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон объяснил, почему он покинул московский клуб прошлым летом.

    «Сложившаяся ситуация в мире абсолютно точно не повлияло на меня. Скажу больше, я хотел бы остаться в клубе подольше. Говорю это искренне.

    Почему не продлил контракт? Это было исключительно решение ЦСКА. Я не получил предложение после истечения срока моего контракта.

    Пытался заполучить новый контракт, но ничего не вышло. Обо мне вспомнили много недель спустя, когда я был уже на финальной стадии переговоров с «Панатинаикосом».

    Оффер ЦСКА пришeл слишком поздно, и на тот момент я уже решил, что останусь в Греции. К тому же я был разочарован предложением клуба, в котором я провeл четыре года», – сказал Магнуссон.

    • Исландец выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.
    • Он провел 93 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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