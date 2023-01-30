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    Погребняк: «Очень странно, что Юран до сих пор без работы»

    Экс-футболист сборной России Павел Погребняк ждет возвращение Сергея Юрана и Александра Кержакова к работе в клубах РПЛ.

    «Хотел бы посмотреть на работу Юрана и Кержакова в РПЛ.

    Очень странно, что Сергей Николаевич Юран до сих пор без работы. Он доказал свою состоятельность в «Химках». Юран точно должен работать в РПЛ.

    Ещe назову Кержакова – перспективный тренер. Желаю ему побед в дальнейшем», – сказал Погребняк.

    • Юрана уволили из «Химок» 10 августа.
    • Кержаков прошлым летом покинул «Пари НН».

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    Источник: «Чемпионат»

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