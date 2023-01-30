Погребняк: «Очень странно, что Юран до сих пор без работы»

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк ждет возвращение Сергея Юрана и Александра Кержакова к работе в клубах РПЛ.

«Хотел бы посмотреть на работу Юрана и Кержакова в РПЛ.

Очень странно, что Сергей Николаевич Юран до сих пор без работы. Он доказал свою состоятельность в «Химках». Юран точно должен работать в РПЛ.

Ещe назову Кержакова – перспективный тренер. Желаю ему побед в дальнейшем», – сказал Погребняк.

Юрана уволили из «Химок» 10 августа.

Кержаков прошлым летом покинул «Пари НН».

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