Погребняк: «Очень странно, что Юран до сих пор без работы»

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк ждет возвращение Сергея Юрана и Александра Кержакова к работе в клубах РПЛ.
«Хотел бы посмотреть на работу Юрана и Кержакова в РПЛ.
Очень странно, что Сергей Николаевич Юран до сих пор без работы. Он доказал свою состоятельность в «Химках». Юран точно должен работать в РПЛ.
Ещe назову Кержакова – перспективный тренер. Желаю ему побед в дальнейшем», – сказал Погребняк.
- Юрана уволили из «Химок» 10 августа.
- Кержаков прошлым летом покинул «Пари НН».
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Источник: «Чемпионат»