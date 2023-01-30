«Иногда команда, которая больше заслуживает победы, проигрывает». Моуринью – о поражении от «Наполи»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поставил под сомнение справедливость результата матча 20-го тура Серии А против «Наполи».

Неаполитанцы дома выиграли со счетом 2:1.

Победный гол был забит на 86-й минуте.

«Наполи» лидирует в чемпионате с 13-очковым отрывом, «Рома» идет на 6-м месте.

«Мы хорошо играли с первой минуты. Бывают матчи, когда проигрываешь, но чувствуешь себя более уверенным, чем до стартового свистка.

Мои слова могут показаться противоречивыми, но этот матч был как раз одним из таких.

Мы однозначно доставили «Наполи» больше всех хлопот, напугали их, заставили стадион ощутить пустоту в этой необычной атмосфере.

Иногда футбол несправедлив, и команда, которая больше заслуживает победы, проигрывает», – сказал Моуринью.

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