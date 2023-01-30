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    «Брайтон» отклонил улучшенное предложение «Арсенала» по Кайседо

    «Арсенал» предпринял новую попытку купить полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо.

    Лондонский клуб увеличил предложение по игроку с 60 до 70 миллионов фунтов, включая бонусы.

    В воскресенье вечером «Брайтон» ответил отказом.

    • В этом сезоне Кайседо забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 38 миллионов евро.
    • Эквадорец уже анонсировал свой уход из «Брайтона».
    • Помимо «Арсенала», он интересен «Челси».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 08:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 1 час назад

      Современные трансферы сплошной развод)) Ну вот этот Койседо...он что по 20-30 голов укладывает в сезон?! Что он сделал, чтоб за него хотя бы 60 мультов отдавать??

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