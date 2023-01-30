«Брайтон» отклонил улучшенное предложение «Арсенала» по Кайседо

«Арсенал» предпринял новую попытку купить полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо.
Лондонский клуб увеличил предложение по игроку с 60 до 70 миллионов фунтов, включая бонусы.
В воскресенье вечером «Брайтон» ответил отказом.
- В этом сезоне Кайседо забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 38 миллионов евро.
- Эквадорец уже анонсировал свой уход из «Брайтона».
- Помимо «Арсенала», он интересен «Челси».
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Источник: твиттер Фабрицио Романо