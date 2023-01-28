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    Кайседо анонсировал свой уход из «Брайтона». На него претендуют «Челси» и «Арсенал»

    Полузащитник «Брайтона» Мойзес Кайседо сообщил, что покинет клуб.

    «Благодарен «Брайтону» за шанс попасть в АПЛ. Я всегда выкладывался по полной за эту команду.

    Горжусь, что смог выручить для «Брайтона» рекордную трансферную сумму, которая позволит клубу вложиться в новых игроков и оставаться успешным.

    Болельщики приняли меня всем сердцем. Надеюсь, они поймут, почему я хочу воспользоваться этой чудесной возможностью», – написал Кайседо в соцсетях.

    • Пока неизвестно, где продолжит карьеру 21-летний эквадорец.
    • Предложения по нему делали «Арсенал» и «Челси».
    • В этом сезоне Кайседо забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 38 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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