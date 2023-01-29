Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дембеле вряд ли поможет «Барселоне» в первом матче с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче 19-го тура Примеры против «Жироны» (1:0). Француза заменили в первом тайме.

    Как пишет твиттер Managing Barça со ссылкой на COPE, есть большие сомнения, что Дембеле восстановится к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Араухо: «У меня были предложения от очень больших клубов, но я буду в «Барселоне» еще много лет»
    Бельерин может оказаться в «Спортинге»
    Педри забил в юбилейном матче за «Барселону»
    Источник: твиттер Managing Barça

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11