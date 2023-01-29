Дембеле вряд ли поможет «Барселоне» в первом матче с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче 19-го тура Примеры против «Жироны» (1:0). Француза заменили в первом тайме.

Как пишет твиттер Managing Barça со ссылкой на COPE, есть большие сомнения, что Дембеле восстановится к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Дембеле пропустит 3 недели.

25-летний игрок стоит 60 миллионов евро.

16 февраля «Барселоне» предстоит 1-й матч 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

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