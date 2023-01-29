Гайч прибыл в расположение «Вероны»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к аренде в «Верону». Игрок уже в расположение итальянцев.

В ближайшее время Гайч пройдет медосмотр.

Сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Также итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.

В соглашении есть необязательная опция выкупа за 6,5+0,5 миллионов евро. В случае ее активации ЦСКА в будущем также получит 15 процентов от перепродажи Гайча.

Гайч куплен ЦСКА в 2020 году.

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