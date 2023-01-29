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    Гайч прибыл в расположение «Вероны»

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к аренде в «Верону». Игрок уже в расположение итальянцев.

    В ближайшее время Гайч пройдет медосмотр.

    • Сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Также итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.
    • В соглашении есть необязательная опция выкупа за 6,5+0,5 миллионов евро. В случае ее активации ЦСКА в будущем также получит 15 процентов от перепродажи Гайча.
    • Гайч куплен ЦСКА в 2020 году.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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