Агент Сафонов назвал системообразующих игроков «Зенита». Малкома среди них нет

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал срыв трансфера форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ».
«Малком — хороший игрок, в России не так много таких. Сейчас не поймешь руководство «Зенита». Может, Малком сам попросил о переходе. Пока это все слухи, но если вспомнить, из «Зенита» уходил Леандро Паредес в «ПСЖ», который стал чемпионом мира.
Малком — качественный футболист, но Клаудиньо и Вильмар Барриос являются системообразующими игроками петербуржцев», – сказал Сафонов.
- Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»