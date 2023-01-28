Агент Сафонов назвал системообразующих игроков «Зенита». Малкома среди них нет

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал срыв трансфера форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Малком — хороший игрок, в России не так много таких. Сейчас не поймешь руководство «Зенита». Может, Малком сам попросил о переходе. Пока это все слухи, но если вспомнить, из «Зенита» уходил Леандро Паредес в «ПСЖ», который стал чемпионом мира.

Малком — качественный футболист, но Клаудиньо и Вильмар Барриос являются системообразующими игроками петербуржцев», – сказал Сафонов.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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