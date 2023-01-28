«Неужели не видно?». Погребняк назвал лучшего легионера РПЛ

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк назвал лучшего легионера чемпионата России.

«Малком прямо сейчас — лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных. Неужели не видно?» – сказал Погребняк.

На этой неделе сообщалось об интересе к Малкому со стороны «ПСЖ».

«Зенит» купил Малкома в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

В этом сезоне у Малкома 23 матча, 15 голов, 7 результативных пасов.

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