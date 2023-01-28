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    «Неужели не видно?». Погребняк назвал лучшего легионера РПЛ

    Бывший форвард сборной России Павел Погребняк назвал лучшего легионера чемпионата России.

    «Малком прямо сейчас — лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных. Неужели не видно?» – сказал Погребняк.

    • На этой неделе сообщалось об интересе к Малкому со стороны «ПСЖ».
    • «Зенит» купил Малкома в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • В этом сезоне у Малкома 23 матча, 15 голов, 7 результативных пасов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12858

      Алексей З 24 минуты назад

      Вам не кажется , что задавая этот вопрос бывшим игрокам Зенита или Спартака , ответ практически на 99 % известен.
      Ну и ради чего это ?

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    • ...
      Рейтинг: +5665

      AtticusFinch 44 минуты назад

      В Цска ...Караскаль по-моему фамилия

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