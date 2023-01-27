Селюк: «Я предлагал всем российским клубам Фофана, который сейчас в «Челси»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как предлагал на российский рынок форварда «Челси» Давида Фофана.
«Я иногда привожу молодых футболистов даже в ФНЛ, чтоб они там набирались опыта. Перед пандемией я предлагал всем российским клубам Фофана, ему тогда было 18 лет. Все отказались: молодой, не выдержит конкуренции, будет лавку протирать.
И что мы видим. Так напротирал лавку в «Мольде», что «Челси» его купил за 12 миллионов фунтов», – сказал Селюк.
- Фофана уже сыграл за «Челси» в Кубке Англии.
- Игрок переехал в Европу из родного Кот-д’Ивуара в 2021 году – в «Мольде».
- На счету Фофана 2 матча за сборную.
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Источник: «Советский спорт»