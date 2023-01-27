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    Селюк: «Я предлагал всем российским клубам Фофана, который сейчас в «Челси»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как предлагал на российский рынок форварда «Челси» Давида Фофана.

    «Я иногда привожу молодых футболистов даже в ФНЛ, чтоб они там набирались опыта. Перед пандемией я предлагал всем российским клубам Фофана, ему тогда было 18 лет. Все отказались: молодой, не выдержит конкуренции, будет лавку протирать.

    И что мы видим. Так напротирал лавку в «Мольде», что «Челси» его купил за 12 миллионов фунтов», – сказал Селюк.

    • Фофана уже сыграл за «Челси» в Кубке Англии.
    • Игрок переехал в Европу из родного Кот-д’Ивуара в 2021 году – в «Мольде».
    • На счету Фофана 2 матча за сборную.

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    Источник: «Советский спорт»

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    27.01.2023 23:04
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