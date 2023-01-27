Бут рассказал, какую зарплату ему предложил «Спартак» в 2004-м. Он не перешел из-за Рангника

Экс-игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут рассказал, почему в 2004 году не перешел в «Спартак».

– Когда Егора Титова на год дисквалифицировали из-за допинга, «Спартак» с подачи Невио Скалы пригласил вас. На какие условия?

– Зарплата, как у Титова, – 50 тысяч долларов в месяц. Подъемные – 800 тысяч. Но в тот момент возвращаться в Россию желанием не горел. Было какое-то предубеждение, что скрывать... В голове еще сидела история с отцом (его убийство в Новороссийске в 1993 году – прим. «Бомбардира»).

Да и жена руку приложила. Отговаривала изо всех сил. А главное, позвонил Рангник, в «Ганновер» позвал. Я решил не дергаться, остаться в Бундеслиге.

– Зарплата в «Ганновере» была больше, чем в «Спартаке»?

– Примерно такая же. Плюс премиальные – 5 тысяч евро за каждое очко. Матч выиграли – у тебя пятнашка. До этого в немецких клубах была другая система бонусов.

– Какая?

– Просто появился на поле в стартовом составе – уже 10 тысяч марок капнуло. Вне зависимости от результата. В случае победы еще столько же. Но потом немцы поняли, что выгоднее платить исключительно за набранные очки.

Бут играл в Бундеслиге с 1995 по 2005-й год.

В сезоне-1996/97 он выиграл Лигу чемпионов с «Боруссией».

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