Черчесов: «Не могу представить российский футбол в Азии»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов порассуждал о перспективах ухода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

– Как оцениваете перспективы возвращения нашего футбола на международную арену? И что думаете по поводу возможного перехода в Азию?

– В курсе, что на днях руководство РФС провело переговоры с УЕФА.

Понятно, что по объективным причинам нам трудно рассчитывать на скорое возвращение в соревнования, но общаться с УЕФА и постоянно напоминать о себе непременно надо.

Честно говоря, не могу представить, что российский клубный футбол и наша сборная переберутся в АФК.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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