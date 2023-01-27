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    Черчесов: «Не могу представить российский футбол в Азии»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов порассуждал о перспективах ухода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

    – Как оцениваете перспективы возвращения нашего футбола на международную арену? И что думаете по поводу возможного перехода в Азию?

    – В курсе, что на днях руководство РФС провело переговоры с УЕФА.

    Понятно, что по объективным причинам нам трудно рассчитывать на скорое возвращение в соревнования, но общаться с УЕФА и постоянно напоминать о себе непременно надо.

    Честно говоря, не могу представить, что российский клубный футбол и наша сборная переберутся в АФК.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11411

      alex1951 49 минут назад

      Лучше конец ужасу ,чем ужас без конца....

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