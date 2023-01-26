Гаджиев порекомендовал Слуцкому идеальную страну для работы

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить клуб из Казахстана.

«Для Слуцкого будет хорошо поехать работать в Казахстан, если он готов. Это не понижение в уровне, сейчас футбол там развивается.

Если он психологически готов, то справится. Если нет, то он должен на какое‑то время продолжать оставаться без футбола. Все зависит от его жизненных интересов, от того, как Слуцкий хочет выстроить свой завтрашний день», – сказал Гаджиев.

Слуцкий ушел из «Рубина» осенью 2022 года.

Он трижды выигрывал РПЛ с ЦСКА.

Тренер выводил сборную России в финальную часть Евро-2016.

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