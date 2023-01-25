Стало известно, за сколько «Спартак» сможет выкупить Рассказова у «Крыльев»

«Спартак» и «Крылья Советов» договорились о бесплатном трансфере защитника Николая Рассказова, сообщает «РБ Спорт».

Московский клуб получит право обратного выкупа игрока. Если «Спартак» захочет вернуть Рассказова, то ему придется заплатить более 3 миллионов евро.

25-летний футболист ради перехода в самарскую команду пошел на значительное понижение зарплаты.

Рассказов стоит 600 тысяч евро.

У Рассказова 4 матча в сезоне РПЛ.

«Крылья Советов» тренируются в Турции.

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