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    Стало известно, за сколько «Спартак» сможет выкупить Рассказова у «Крыльев»

    «Спартак» и «Крылья Советов» договорились о бесплатном трансфере защитника Николая Рассказова, сообщает «РБ Спорт».

    Московский клуб получит право обратного выкупа игрока. Если «Спартак» захочет вернуть Рассказова, то ему придется заплатить более 3 миллионов евро.

    25-летний футболист ради перехода в самарскую команду пошел на значительное понижение зарплаты.

    • Рассказов стоит 600 тысяч евро.
    • У Рассказова 4 матча в сезоне РПЛ.
    • «Крылья Советов» тренируются в Турции.

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    Источник: «РБ Спорт»

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