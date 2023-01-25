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    Лепсая: «Я предлагал Дуарте «Спартаку» до интереса «Боки». Тогда игрока можно было купить дешевле»

    Футбольный функционер Тимур Лепсая сообщил, что первым предложил «Спартаку» защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.

    «Тимур Гурцкая говорил, что я предлагал Дуарте в «Спартак»? Мы действительно общались с Полом Эшуортом по Дуарте. Пол сказал, что Алексис — интересный игрок, но на тот момент «Спартак» искал более опытного футболиста. Уверен, что так оно и было, но, видимо, за адекватные деньги найти такого игрока было сложно, что и вынудило вернуться к кандидатуре Дуарте.

    Важно отметить, что в момент нашего разговора «Бока» ещe Дуарте не интересовалась, а значит, его трансфер в «Спартак» можно было сделать за 3 миллиона евро. Сейчас, как я понимаю, получилось дороже, потому что, когда «Бока» появляется на горизонте, ты вынужден переплачивать», – сказал Лепсая.

    • Дуарте – центральный защитник.
    • 22-летний футболист всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
    • Дуарте присоединится к «Спартаку» на сборе в ОАЭ.

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    Источник: «Чемпионат»

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