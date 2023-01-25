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    Личка: «Когда буду покидать Оренбург, подарю свой розовый свитер президенту. Пусть висит в рамке как игровая футболка»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своем розовом свитере.

    — Ваш розовый свитер уже стал легендарным. Откуда он вообще взялся? Заказывали специально?

    — Нет, нет, это совершенно обычный свитер. Купил его четыре-пять лет назад. Когда приехал в Оренбург, в нем было удобно: потому что днем жарко, а к вечеру появляется легкий ветерок, и в майке уже холодно. Еще люблю веселые цвета — оранжевый, желтый, розовый. Когда в каком-то матче выиграли, парни говорят: «Марцел, фартовый свитер, надо оставить». Второй, третий… вот так и пошло. И даже когда зимой играем, он все равно при мне. Думаю, когда буду уезжать из Оренбурга, пойду к президенту Василию Петровичу Еремякину и подарю ему этот свитер. Пусть висит в рамке как игровая футболка. И люди будут помнить: здесь работал какой-то Марцел из Чехии.

    • Личка в «Оренбурге» с 2020 года.
    • В прошлом году чех вернул команду в РПЛ.
    • Осенью Личка отказался уходить в «Краснодар».

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    Источник: «Матч ТВ»

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