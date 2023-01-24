Тренер «Ариса» считает Кокорина лучшим нападающим в чемпионате Кипра

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высоко отозвался о форварде Александре Кокорине.

В понедельник россиянин сделал первый дубль на Кипре.

Благодаря его голам «Арис» выиграл в дерби у «Аполлона» (3:1).

Всего Кокорин отличился 7 раз в 15 матчах чемпионата.

Права на него принадлежат «Фиорентине».

– Это была его лучшая игра за нас. Вчера он на 100 процентов выполнил то, что от него требовалось, какие у меня были ожидания.

Он показал, что превосходит уровнем всех в чемпионате Кипра на своей позиции. Думаю, ему и самому приятно так выделяться и приносить результат команде.

– Если он так продолжит, то станет лучшим бомбардиром чемпионата Кипра.

– Дай бог. Если он стает лучшим бомбардиром, то и «Арис» будет на виду.

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