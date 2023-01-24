АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» (1:0) благодаря рекордному голу Кейна

Кто ведётся на эти фуфло-каналы с прогнозами?)) Правильно! Таких нет. И всё потому что есть отличный старый сервис. 10 лет в деле. В любом поиске найдешь его по фразе - серебряный прогноз. А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
«Тоттенхэм» минимально победил «Фулхэм» в 21-м туре чемпионата Англии.
Единственный гол в матче забил Гарри Кейн.
Он повторил клубный рекорд результативности, принадлежащий Джимми Гривзу (266).
Англия. АПЛ. 21-й тур
Фулхэм – Тоттенхэм – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Кейн, 45+1.
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